Президентом Интерпола стал представитель Франции

Представитель Франции Люка Филипп избран президентом Исполнительного комитета Интерпола.

Как передает Report, такое решение принято сегодня на Генассамблеи организации.

Согласно информации, ассамблея избрала в Исполком шесть новых членов: президента, вице-президента по Азии, а также делегатов от Африки (двух человек), Азии и Европы.

Президент Интерпола будет председательствовать на заседаниях Генеральной ассамблеи и Исполнительного комитета.

Отмечается, что в новый состав Исполкома избраны: президент Люка Филипп из Франции, вице-президент по Азии Ван Юн из Китая, а также делегаты: от Африки - Иссам Фетуи из Туниса и Мохамед Ибрагим Амин из Кении, от Азии - Кадзуми Огасавара из Японии и от Европы - Стефано Карвелли из Италии.

Исполнительный комитет отвечает за стратегическое руководство, контроль за выполнением решений Генассамблеи и обеспечение соответствия приоритетам организации. Срок полномочий членов составляет три года, за исключением президента, срок полномочий которого составляет четыре года.

Исполнительный комитет Интерпола состоит из 13 человек.

Интерпол отмечает, что обновление состава Исполнительного комитета подтверждает приверженность организации репрезентативной и сбалансированной системе управления, отражающей интересы 196 государств-членов.