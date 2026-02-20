Спасатели прибыли в село Амаранка Амурской области РФ, где пропал вертолет

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 20 февраля, 2026
    • 10:40
    Спасатели прибыли в село Амаранка в Амурской области, в 130 км от которого пропал вертолет с тремя людьми.

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональном ГУ МЧС.

    "Спасатели в данный момент прибыли в село Амаранка и уже разделились на группы, <...> [отправились] к месту предположительного происшествия. Местность труднодоступная, бездорожье, снег", - сказал источник.

    Отметим, что вертолет пропал по пути следования из лесозаготовительной деляны в Ромненском муниципальном округе в 130 км от села Амаранка. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, вертолет возвращался с деляны в село Ромны. По данным СМИ, на борту находились сотрудники полиции и следствия.

