Спасатели прибыли в село Амаранка Амурской области РФ, где пропал вертолет
В регионе
- 20 февраля, 2026
- 10:40
Спасатели прибыли в село Амаранка в Амурской области, в 130 км от которого пропал вертолет с тремя людьми.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональном ГУ МЧС.
"Спасатели в данный момент прибыли в село Амаранка и уже разделились на группы, <...> [отправились] к месту предположительного происшествия. Местность труднодоступная, бездорожье, снег", - сказал источник.
Отметим, что вертолет пропал по пути следования из лесозаготовительной деляны в Ромненском муниципальном округе в 130 км от села Амаранка. По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, вертолет возвращался с деляны в село Ромны. По данным СМИ, на борту находились сотрудники полиции и следствия.
