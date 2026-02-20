Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Рамиз Рзаев: Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 10:54
    Рамиз Рзаев: Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость

    Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Рамиз Рзаев на II Форуме судей Азербайджана.

    По его словам, в современный период задачи, стоящие перед судебной властью, не ограничиваются только применением права.

    "Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость. Эта вера укрепляется не только профессионализмом, объективностью и приверженностью принципам верховенства закона, но и институциональной силой, солидарностью и устойчивым развитием", - сказал Рзаев.

    Он также отметил, что Союз судей Азербайджана продолжает свою деятельность именно с этой целью.

    "Одной из основных задач нашего Союза является поддержка профессиональной деятельности судей, защита их прав, содействие профессиональному развитию и формирование здоровой, конструктивной атмосферы сотрудничества между судьями. Работа, проведенная в этом направлении в последнее время, реализованные инициативы и установленные международные связи свидетельствуют о том, что наша деятельность продолжается в правильном и последовательном направлении", - отметил Рзаев.

    II Форум судей Азербайджана Рамиз Рзаев Союз судей Азербайджана
    Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdır
    Лента новостей