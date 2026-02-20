Рамиз Рзаев: Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость

Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Союза судей Рамиз Рзаев на II Форуме судей Азербайджана.

По его словам, в современный период задачи, стоящие перед судебной властью, не ограничиваются только применением права.

"Судьи являются главными гарантами веры общества в справедливость. Эта вера укрепляется не только профессионализмом, объективностью и приверженностью принципам верховенства закона, но и институциональной силой, солидарностью и устойчивым развитием", - сказал Рзаев.

Он также отметил, что Союз судей Азербайджана продолжает свою деятельность именно с этой целью.

"Одной из основных задач нашего Союза является поддержка профессиональной деятельности судей, защита их прав, содействие профессиональному развитию и формирование здоровой, конструктивной атмосферы сотрудничества между судьями. Работа, проведенная в этом направлении в последнее время, реализованные инициативы и установленные международные связи свидетельствуют о том, что наша деятельность продолжается в правильном и последовательном направлении", - отметил Рзаев.