Инам Керимов: В этом году число судей в Азербайджане может превысить 700 человек
В этом году число судей в Азербайджане может превысить 700 человек.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на II Форуме судей Азербайджана.
По его словам, в 2025 году нагрузка на судебную систему значительно возросла.
"В рамках прозрачного механизма отбора 83 высококвалифицированных юриста были назначены на должности судей. Таким образом, численность судейского корпуса достигла 676 человек, впервые выйдя на максимальный уровень. В текущем году прогнозируется увеличение числа судей до более чем 700. Это позволит оптимизировать рабочую нагрузку и повысить эффективность правосудия", - отметил Керимов.
