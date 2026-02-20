Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе выбирает аудитора

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе объявила запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 40 маната.

Претенденты могут представить предложения до 6 марта по адресу: Агджабединский район, Тахта кёрпю.

Предложения будут рассмотрены 6 марта в 17:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем конкурса стало ООО "Азеручёт". Компании было выплачено 5,8 тыс. манатов.

Служба восстановления, строительства и управления в Лачынском районе создана указом президента Ильхама Алиева от 26 мая 2023 года.