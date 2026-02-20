Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir
Maliyyə
- 20 fevral, 2026
- 10:16
Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 40 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini martın 6-na qədər Xidmətin Ağcabədi rayonunun Taxta körpü qəsəbəsində yerləşən ofisinə təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə martın 6-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 5,8 min manat ödənilib.
Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti Prezident İlham Əliyevin 26 may 2023-cü il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.
Son xəbərlər
10:36
Baş nazir: Yaponiya müdafiə qabiliyyətini köklü şəkildə möhkəmləndirməlidirDigər ölkələr
10:32
Foto
Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıbHadisə
10:31
İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılırDaxili siyasət
10:27
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilibFərdi
10:25
Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılırDaxili siyasət
10:22
Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdırDaxili siyasət
10:21
Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilibİqtisadiyyat
10:19
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaqFutbol
10:17
Foto