    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 10:16
    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti auditor seçir

    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 40 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini martın 6-na qədər Xidmətin Ağcabədi rayonunun Taxta körpü qəsəbəsində yerləşən ofisinə təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə martın 6-da, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 5,8 min manat ödənilib.

    Laçın rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti Prezident İlham Əliyevin 26 may 2023-cü il tarixli fərmanı ilə yaradılıb.

    Laçın Rayonunda Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti audit kotirovka sorğusu

