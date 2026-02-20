Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 10:10
    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Биржевая стоимость золота в мире умеренно выросли в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в $5 тыс. за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $27,01 относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до $5 024,41 за тройскую унцию.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,89% - до $78,323 за унцию.

    С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы стоимость серебра Китай
    Ты - Король

    Последние новости

    10:20

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:19

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    10:10

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    10:00

    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    Другие страны
    09:51

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:49

    В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

    Происшествия
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Энергетика
    09:44

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    09:19

    Эталонные марки нефти незначительно повысились

    Энергетика
    Лента новостей