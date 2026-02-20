Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае
Финансы
- 20 февраля, 2026
- 10:10
Биржевая стоимость золота в мире умеренно выросли в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в $5 тыс. за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $27,01 относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до $5 024,41 за тройскую унцию.
Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,89% - до $78,323 за унцию.
С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными.
