Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

Биржевая стоимость золота в мире умеренно выросли в пятницу утром, оставаясь чуть выше уровня в $5 тыс. за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $27,01 относительно предыдущего закрытия, или на 0,54%, до $5 024,41 за тройскую унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,89% - до $78,323 за унцию.

С начала недели рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, как отмечают аналитики, и в условиях ограниченного спроса котировки золота все еще остаются стабильными.