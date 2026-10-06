Президент Южной Кореи заявил об использовании ИИ при атаках на банки

Искусственный интеллект мог использоваться при недавних кибератаках на крупнейшие банки Южной Кореи.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров.

По его словам, детали ряда инцидентов указывают на возможное применение злоумышленниками технологий искусственного интеллекта.

"С развитием искусственного интеллекта усложняются методы взлома, что приводит к небывалому распространению угроз по всем направлениям", - отметил южнокорейский лидер.

На прошлой неделе попыткам взлома подверглись, в частности, KB Kookmin, Hana, Shinhan и Woori. По данным местных СМИ, злоумышленники получили доступ к данным около 25 тыс. клиентов.

На фоне произошедшего финансовый регулятор страны провел экстренное совещание, а Ли Чжэ Мён поручил направить дополнительные ресурсы и специалистов на расследование кибератак.

Президент подчеркнул необходимость перехода от реагирования на уже произошедшие инциденты к заблаговременному выявлению и предотвращению киберугроз.