Президент Южной Кореи призвал Японию к нормализации отношений с КНДР

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин призвал Японию возобновить диалог с КНДР по вопросу нормализации отношений. «Я думаю, особенно необходимо возобновить диалог между Северной Кореей и Японией», — подчеркнул Мун Чжэ Ин в интервью газете Yomiuri, сообщает Report.

По его словам, «если отношения между Северной Кореей и Японией будут нормализованы, это во многом внесло бы вклад в обеспечение мира и безопасности и за пределами Корейского полуострова в Северо-Восточной Азии».

Ранее Мун Чжэ Ин назвал обязательное условие мира на Корейском полуострове В конце апреля стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.