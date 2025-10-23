Президент Южной Кореи поддержал идею встречи лидеров КНДР и США

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён положительно относится к возможной встрече лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"По моему мнению, если лидеры США и Северной Кореи неожиданно встретятся, это было бы хорошо", - сказал Ли Чжэ Мён. Во время саммита США и Республики Корея 25 августа Дональд Трамп сказал, что хотел бы встретиться с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. С тех пор южнокорейские СМИ и эксперты предполагают, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын могли бы встретиться на межкорейской границе, как в 2019 году, во время проведения саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу в конце октября.

"Я считаю, что президент Трамп хочет достичь глобального мира, поэтому я попросил его стать миротворцем на Корейском полуострове", - продолжил Ли Чжэ Мён. Во время саммита 25 августа южнокорейский лидер сказал, что Трамп мог бы стать миротворцем, а он помогал бы ему "держать темп".