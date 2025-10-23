İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Cənubi Koreya Prezidenti Kim Çen İn və Tramp arasında görüş ideyasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 08:55
    Cənubi Koreya Prezidenti Kim Çen İn və Tramp arasında görüş ideyasını dəstəkləyib

    Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon Şimali Koreya və ABŞ liderləri Kim Çen İn və Donald Trampın mümkün görüşünə müsbət yanaşır.

    "Report"un məlumatına görə, Çje Myon bu barədə CNN telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Mənim fikrimcə, əgər ABŞ və Şimali Koreya liderləri gözlənilmədən görüşsələr, bu, yaxşı olardı", - deyə Li Çe Myon söyləyib.

    "Mən hesab edirəm ki, Prezident Tramp qlobal sülhə nail olmaq istəyir, buna görə də ondan Koreya yarımadasında sülhməramlı rolunu üzərinə götürməsini xahiş etdim," – deyə Li Çje Myon bildirib.

    Cənubi Koreya lideri 25 avqust tarixində keçirilən sammit zamanı Trampın sülhməramlı ola biləcəyini və özünün də ona "tempi qorumaqda" kömək edəcəyini söyləmişdi.

    Qeyd edək ki, ABŞ və Cənubi Koreya arasında 25 avqustda keçirilən sammitdə Donald Tramp 2025-ci ildə Şimali Koreya lideri Kim Çen İn ilə görüşmək istədiyini deyib. O vaxtdan bəri Cənubi Koreya mediası və ekspertləri ehtimal edirlər ki, Donald Tramp və Kim Çen İn oktyabrın sonunda Cənubi Koreyanın Kyoncu şəhərində keçiriləcək Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı sammiti zamanı 2019-cu ildə olduğu kimi, Koreya yarımadasının sərhədində görüşə bilərlər.

    Donald Tramp Kim Çen In gorus Koreya
    Президент Южной Кореи поддержал идею встречи лидеров КНДР и США

