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Президент ЮАР в ходе визита в США сосредоточится на вопросах торговли

Президент ЮАР в ходе визита в США сосредоточится на вопросах торговли Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе своего предстоящего на следующей неделе рабочего визита в США намерен в первую очередь обсудить вопросы торговли и двусторонних отношений.
Другие страны
18 мая 2025 г. 00:21
Президент ЮАР в ходе визита в США сосредоточится на вопросах торговли

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе своего предстоящего на следующей неделе рабочего визита в США намерен в первую очередь обсудить вопросы торговли и двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом он заявил в прямом эфире местной радиостанции SABC.

"Я ни о чем не беспокоюсь, - сказал он. - Мы едем в США, чтобы обсудить торговлю и наши двусторонние отношения. Мы торгуем друг с другом. Мы должны общаться друг с другом".

Радиостанция отметила, что Рамапоса направится в США с целым набором проектов, которые могут вызвать интерес у крупного бизнеса. Так, ЮАР готова открыть свой энергетический рынок и в первую очередь его газовый сектор для американских компаний. Делегация также привезет предложения для американских инвесторов в сферах добычи сырья, сельского хозяйства и транспорта.

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