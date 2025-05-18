Президент ЮАР в ходе визита в США сосредоточится на вопросах торговли

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе своего предстоящего на следующей неделе рабочего визита в США намерен в первую очередь обсудить вопросы торговли и двусторонних отношений.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что в ходе своего предстоящего на следующей неделе рабочего визита в США намерен в первую очередь обсудить вопросы торговли и двусторонних отношений.

Как передает Report , об этом он заявил в прямом эфире местной радиостанции SABC .

"Я ни о чем не беспокоюсь, - сказал он. - Мы едем в США, чтобы обсудить торговлю и наши двусторонние отношения. Мы торгуем друг с другом. Мы должны общаться друг с другом".

Радиостанция отметила, что Рамапоса направится в США с целым набором проектов, которые могут вызвать интерес у крупного бизнеса. Так, ЮАР готова открыть свой энергетический рынок и в первую очередь его газовый сектор для американских компаний. Делегация также привезет предложения для американских инвесторов в сферах добычи сырья, сельского хозяйства и транспорта.