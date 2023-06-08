О нас

Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине Мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине - в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.
Другие страны
8 июня 2023 г. 21:57
Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

Мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине - в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Как передает Report, об этом венгерский президент Каталин Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

"Украина - суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", - считает Новак.

Она подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить", но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь "разожжет войну" и "может быстро привести к эскалации", но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Macarıstan Prezidenti: Rusiya Ukraynadakı hərbi məqsədlərinə nail olmamalıdır

Самое читаемое

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi