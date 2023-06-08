Президент Венгрии: Россия не должна достичь военных целей в Украине

Мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине - в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине - в то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции неэффективными.

Как передает Report, об этом венгерский президент Каталин Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

"Украина - суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия", - считает Новак.

Она подчеркнула, что "Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить", но видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность по состоянию на сейчас.

Венгерский президент считает, что военная помощь "разожжет войну" и "может быстро привести к эскалации", но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что Венгрия поддержала все предыдущие санкционные пакеты Европейского Союза против России, но нужно также учитывать их влияние на европейские государства.

"Санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того, чтобы сосредотачиваться только на наказании России", – считает она.