Президент Венгрии переизбран на второй срок

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Парламент Венгрии в ходе второго тура голосования переизбрал президента страны Яноша Адера на второй срок, сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Я.Адер получил большинство голосов парламентариев в ходе голосования, его поддержал 131 депутат из 170. В свою очередь Ласло Майтени, кандидат от оппозиции и критик премьер-министра страны Виктора Орбана, получил 39 голосов.

В ходе первого тура голосования никто из кандидатов не набрал необходимого большинства в две трети голосов.

Новый президентский срок главы государства начнется 10 мая.