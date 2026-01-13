Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле
Другие страны
- 13 января, 2026
- 14:59
Президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил проведение парламентских выборов на 12 апреля 2026 года.
Как передает Report, об этом сообщил президент на своей странице в Facebook.
"В соответствии с положениями Основного закона и Закона о порядке проведения выборов, своим постановлением я назначаю всеобщие выборы членов парламента на 2026 год. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля 2026 года", – написал президент, добавив, что одним из столпов демократии является право на свободный выбор, и он призывает всех им пользоваться.
Последние новости
15:05
Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%Другие страны
15:00
В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 домаВнутренняя политика
15:00
Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТКЭнергетика
14:59
Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апрелеДругие страны
14:58
СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в InstagramИКТ
14:53
Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношенийВ регионе
14:52
Фото
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:43
Фото
Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художниковKультурная политика
14:43