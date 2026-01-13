Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 14:59
    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил проведение парламентских выборов на 12 апреля 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщил президент на своей странице в Facebook.

    "В соответствии с положениями Основного закона и Закона о порядке проведения выборов, своим постановлением я назначаю всеобщие выборы членов парламента на 2026 год. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля 2026 года", – написал президент, добавив, что одним из столпов демократии является право на свободный выбор, и он призывает всех им пользоваться.

    Венгрия парламентские выборы Тамаш Шуйок Facebook
    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Последние новости

    15:05

    Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

    Другие страны
    15:00

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    Внутренняя политика
    15:00

    Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТК

    Энергетика
    14:59

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Другие страны
    14:58

    СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в Instagram

    ИКТ
    14:53

    Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношений

    В регионе
    14:52
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:43
    Фото

    Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художников

    Kультурная политика
    14:43

    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Другие страны
    Лента новостей