Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил проведение парламентских выборов на 12 апреля 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщил президент на своей странице в Facebook.

"В соответствии с положениями Основного закона и Закона о порядке проведения выборов, своим постановлением я назначаю всеобщие выборы членов парламента на 2026 год. Голосование состоится в воскресенье, 12 апреля 2026 года", – написал президент, добавив, что одним из столпов демократии является право на свободный выбор, и он призывает всех им пользоваться.