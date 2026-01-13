İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:05
    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Macarıstanın Prezidenti Tamaş Şuyok ölkədə parlament seçkilərinin tarixini aprelin 12-nə təyin edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Prezident feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

    "Əsas Qanunun və Seçkilərin keçirilməsi qaydaları haqqında Qanunun müddəalarına uyğun olaraq, öz qərarımla 2026-cı il üçün parlament üzvlərinin ümumi seçkilərini təyin edirəm. Səsvermə 2026-cı il aprelin 12-də keçiriləcək", - o bildirib.

    Macarıstan Prezidenti əlavə edib ki, demokratiyanın təməllərindən biri azad seçim hüququdur və o, hamını bundan istifadə etməyə çağırır.

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:14

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:09

    ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidməti

    Biznes
    15:05

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:04

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    14:55

    İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunub

    Sosial müdafiə
    14:52

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    14:52

    Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:51

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti