Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любой план по установлению мира должен начинаться с прекращения огня, после чего могут последовать дальнейшие переговоры.

Как передает Report, об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"План начинается с желания сесть и поговорить. Чем больше давления будет оказано на Россию, тем скорее она согласится на диалог", - отметил Зеленский.