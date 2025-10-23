Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 19:14
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любой план по установлению мира должен начинаться с прекращения огня, после чего могут последовать дальнейшие переговоры.
Как передает Report, об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
"План начинается с желания сесть и поговорить. Чем больше давления будет оказано на Россию, тем скорее она согласится на диалог", - отметил Зеленский.
Последние новости
19:50
Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 годВ регионе
19:49
Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на РоссиюВ регионе
19:36
Генсек НАТО завтра отправится в ВеликобританиюДругие страны
19:31
Видео
В сети появились кадры побега грабителей из ЛувраДругие
19:28
Украинский лидер заявил о причастности к срыву встречи президентов РФ и СШАДругие страны
19:14
Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огняДругие страны
19:09
Азербайджан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничестваБизнес
18:59
Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствамиДругие страны
18:59