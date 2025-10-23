İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Ukrayna Prezidenti: Sülhə gedən yol atəşkəsdən başlamalıdır

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 19:43
    Ukrayna Prezidenti: Sülhə gedən yol atəşkəsdən başlamalıdır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülhün bərqərar edilməsi üçün istənilən planın atəşkəslə başlamalı olduğunu və bundan sonra növbəti danışıqların aparıla biləcəyini vurğulayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Brüsseldə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.

    "Plan oturub danışmaq istəyi ilə başlayır. Rusiyaya nə qədər çox təzyiq edilərsə, o, dialoqa bir o qədər tez razılaşar", - Zelenski qeyd edib.

    Президент Украины: Путь к миру должен начаться с прекращения огня

