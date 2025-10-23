Ukrayna Prezidenti: Sülhə gedən yol atəşkəsdən başlamalıdır
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 19:43
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sülhün bərqərar edilməsi üçün istənilən planın atəşkəslə başlamalı olduğunu və bundan sonra növbəti danışıqların aparıla biləcəyini vurğulayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Brüsseldə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib.
"Plan oturub danışmaq istəyi ilə başlayır. Rusiyaya nə qədər çox təzyiq edilərsə, o, dialoqa bir o qədər tez razılaşar", - Zelenski qeyd edib.
Son xəbərlər
20:37
Ukrayna və Finlandiya SAFE proqramı çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibDigər ölkələr
20:34
Azərbaycanın voleybol klubu Çempionlar Liqasına məğlubiyyətlə başlayıbKomanda
20:29
Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymət müəyyənləşibBiznes
20:25
Putin: Qlobal bazarda Rusiya neftinin tədarükünün kəskin azalması qiymət artımına səbəb olacaqRegion
20:16
Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıbRegion
20:12
NATO Baş katibi sabah Böyük Britaniyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
20:10
Putin: Yeni sanksiyalar Rusiyaya təzyiq cəhdidirRegion
20:05
Video
İnternetdə Luvr soyğunçularının qaçmasını əks etdirən görüntülər yayılıbDigər
20:03