Президент Уганды лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Уганды Йовери Кагута Мусевени уверенно лидирует на состоявшихся накануне в стране выборах главы государства.

Действующий президент Уганды Йовери Кагута Мусевени уверенно лидирует на состоявшихся накануне в стране выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу избирательная комиссия Уганды.

После подсчета 49,1% голосов Мусевени получил поддержку 62,7% избирателей, за его главного конкурента, лидера оппозиции Боби Вайна, проголосовали 29,3%, приводит данные избиркома агентство Reuters.

Отметим, что в президентских выборах, которые прошли в Уганде 14 января, участвовали 11 кандидатов. В качестве фаворита на победу уже в первом туре рассматривается действующий глава государства Мусевени, который управляет страной 34 года. Его основной конкурент Боби Вайн заявил в пятницу, что представленные избиркомом данные являются "шуткой", и назвал себя "избранным президентом". "Несмотря на нарушения, я уверенно опережаю Мусевени, я уверен, что мы победили диктатора, - заявил оппозиционер. - Я призываю всех угандийцев отвергнуть шантаж, встать и заявить о нашей победе".

Некоторое время спустя Вайн сообщил, что группа военных проникла в его дом в столице страны, городе Кампале. "Военные нагрянули в дом и взяли его под контроль", - сообщил оппозиционер.

Ожидается, что окончательные результаты выборов будут опубликованы в середине дня в субботу.