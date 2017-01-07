Президент Турции и генсек ООН обсудили темы Кипра и Сирии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком ООН Антонио Гутеррешем обсудил процесс урегулирования кипрского конфликта.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

Глава Турецкого государства отметил, что официальная Анкара выступает за справедливое и долгосрочное масштабное урегулирование с учетом интересов обеих общин Кипра.

Эрдоган и Гутерреш назвали «важной возможностью», намеченные на ближайшие дни, переговоры по Кипру в Женеве.

Собеседники затронули также последнее развитие событий в Сирии.

Генсек ООН дал высокую оценку позиции Турции по взаимодействию с региональными актерами в направлении урегулирования сирийского конфликта и поддержки беженцев.