Президент США второй раз за октябрь встретится с разведслужбами
- 08 октября, 2025
- 11:32
Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в закрытом брифинге разведывательных служб страны.
Как передает Report, об этом указано в расписании Белого дома.
Это будет второй по счету брифинг главы Белого дома с разведслужбами с начала месяца.
Встреча запланирована на 11:00 по местному времени в Овальном кабинете. После этого, в 15:00 по местному времени, Трамп примет участие в круглом столе, посвященном движению ANTIFA (ультралевое децентрализованное движение автономных антифашистских и антирасистских групп в США - ред.).
