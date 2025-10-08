Президент США второй раз за октябрь встретится с разведслужбами

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 08 октября, 2025
    • 11:32
    Президент США Дональд Трамп сегодня примет участие в закрытом брифинге разведывательных служб страны.

    Как передает Report, об этом указано в расписании Белого дома.

    Это будет второй по счету брифинг главы Белого дома с разведслужбами с начала месяца.

    Встреча запланирована на 11:00 по местному времени в Овальном кабинете. После этого, в 15:00 по местному времени, Трамп примет участие в круглом столе, посвященном движению ANTIFA (ультралевое децентрализованное движение автономных антифашистских и антирасистских групп в США - ред.).

    Дональд Трамп США разведслужбы ANTIFA
    ABŞ Prezidenti yenidən kəşfiyyat xidmətləri ilə görüşəcək

