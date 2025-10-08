ABŞ Prezidenti yenidən kəşfiyyat xidmətləri ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 11:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bu gün ölkənin kəşfiyyat xidmətlərinin qapalı brifinqində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, oktyabr ayının əvvəlindən Ağ Ev rəhbərinin kəşfiyyat xidmətləri ilə keçirdiyi ikinci brifinq olacaq.
Görüşün yerli vaxtla saat 11:00-da Oval Kabinetdə keçirilməsi planlaşdırılıb. Saat 15:00-da Tramp ANTIFA hərəkatına (ABŞ-də antifaşist və antiirqçi qrupların ifrat solçu, mərkəzləşdirilməmiş hərəkatı - red.) həsr olunmuş dəyirmi masada iştirak edəcək.
