Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 21:54
    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Российско-украинская война закончится еще не скоро.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    "Россия не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго", - сказал президент США.

    Трамп считает, что российская экономика рушится и это является достижением в процессе урегулирования: "Самый большой прогресс - российская экономика. Она в ужасном состоянии. Она рушится. И честно, украинская армия хорошо справляется с тем, чтобы останавливать эту большую армию".

    Глава Вашингтонской администрации добавил, что Китай и Индия являются "главными спонсорами" войны в Украине, поскольку продолжают закупать российскую нефть.

    Дональд Трамп Зеленский российско-украинская война

    Последние новости

    22:34

    Трамп заявил о преждевременности обсуждения гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    22:33

    Хаменеи: Переговоры с США не отвечают национальным интересам Ирана

    В регионе
    22:26
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с финским лидером

    Внешняя политика
    22:05

    Эмир Катара: Атака Израиля на Доху была попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    22:00
    Фото

    Президент Азербайджана встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с кенийским коллегой

    Внешняя политика
    21:54

    Италия навала условия признания Палестины

    Другие страны
    21:54

    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Другие страны
    21:49

    Трамп призвал страны НАТО сбивать самолеты РФ при вторжении на их территорию

    Другие страны
    21:37

    БИГ проведет в Нью-Йорке международную конференцию о колонизации заморских территорий Франции

    Внешняя политика
    Лента новостей