Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

Российско-украинская война закончится еще не скоро.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Россия не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго", - сказал президент США.

Трамп считает, что российская экономика рушится и это является достижением в процессе урегулирования: "Самый большой прогресс - российская экономика. Она в ужасном состоянии. Она рушится. И честно, украинская армия хорошо справляется с тем, чтобы останавливать эту большую армию".

Глава Вашингтонской администрации добавил, что Китай и Индия являются "главными спонсорами" войны в Украине, поскольку продолжают закупать российскую нефть.