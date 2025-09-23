Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək
- 23 sentyabr, 2025
- 23:18
Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası zamanı ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.
"Rusiyanın vəziyyəti elə də ürəkaçan görünmür. Deyəsən, müharibə uzun müddət bitməyəcək", - ABŞ Prezidenti deyib.
Tramp hesab edir ki, Rusiya iqtisadiyyatı çökür və bu, sülh prosesində nailiyyətdir:
"Ən böyük irəliləyiş Rusiya iqtisadiyyatıdır. O, dəhşətli vəziyyətdədir. Dağılır. Açığını deyim ki, Ukrayna ordusu bu böyük ordunun qarşısını almaq üçün yaxşı iş görür".
Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, Çin və Hindistan Rusiya neftini almağa davam etdiyi üçün Ukraynadakı müharibənin əsas sponsorlarıdır. Tramp həmçinin Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla danışacağını və onu Rusiya neftini almağı dayandırmağa inandıracağını da istisna etməyib.