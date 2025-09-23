İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    • 23 sentyabr, 2025
    • 23:18
    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası zamanı ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenski ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.

    "Rusiyanın vəziyyəti elə də ürəkaçan görünmür. Deyəsən, müharibə uzun müddət bitməyəcək", - ABŞ Prezidenti deyib.

    Tramp hesab edir ki, Rusiya iqtisadiyyatı çökür və bu, sülh prosesində nailiyyətdir:

    "Ən böyük irəliləyiş Rusiya iqtisadiyyatıdır. O, dəhşətli vəziyyətdədir. Dağılır. Açığını deyim ki, Ukrayna ordusu bu böyük ordunun qarşısını almaq üçün yaxşı iş görür".

    Ağ Ev rəhbəri əlavə edib ki, Çin və Hindistan Rusiya neftini almağa davam etdiyi üçün Ukraynadakı müharibənin əsas sponsorlarıdır. Tramp həmçinin Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanla danışacağını və onu Rusiya neftini almağı dayandırmağa inandıracağını da istisna etməyib.

    Donald Tramp Rusiya Ukrayna
    Президент США: Война в Украине закончится еще не скоро

    Son xəbərlər

    23:55

    Tokayev: Qazaxıstan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını alqışlayır

    Region
    23:43

    Tramp bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etmək hələ tezdir

    Digər ölkələr
    23:36
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:33

    Peruda 5,6 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    23:31
    Foto

    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    23:29

    Azərbaycanın birinci xanımı Nyu-Yorkda "Gələcəyi birlikdə qurmaq" adlı ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    23:22

    Xamenei: ABŞ ilə danışıqlar İranın milli maraqlarına xidmət etmir

    Region
    23:18

    Tramp: Rusiya-Ukrayna müharibəsi tezliklə bitməyəcək

    Digər ölkələr
    23:15

    Yevlaxda 4 yaşlı uşaq bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti