Президент США: Военно-морская блокада Ормузского пролива продолжается

Военно-морская блокада ВС США Ормузского пролива продолжается.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп. отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы не можем позволить Ирану шантажировать или запугивать весь мир, потому что именно этим они и занимаются. Мы не допустим этого... Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, множество кораблей направляются в нашу страну (США - ред.), чтобы пополнить свои запасы лучшей нефти. Вполне возможно, что все разрешится раньше", - сказал он.

Трамп подтвердил, что блокада началась в 10 утра по американскому времени (18:00 по бакинскому).