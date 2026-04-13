Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Президент США: Военно-морская блокада Ормузского пролива продолжается

    • 13 апреля, 2026
    Президент США: Военно-морская блокада Ормузского пролива продолжается

    Военно-морская блокада ВС США Ормузского пролива продолжается.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп. отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Мы не можем позволить Ирану шантажировать или запугивать весь мир, потому что именно этим они и занимаются. Мы не допустим этого... Прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, множество кораблей направляются в нашу страну (США - ред.), чтобы пополнить свои запасы лучшей нефти. Вполне возможно, что все разрешится раньше", - сказал он.

    Трамп подтвердил, что блокада началась в 10 утра по американскому времени (18:00 по бакинскому).

    Дональд Трамп Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ Prezidenti: Hörmüz boğazının blokadası davam edir

