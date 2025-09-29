Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр

В новый международный переходный орган "Совета мира", который возглавит президент США Дональд Трамп, войдет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Согласно предложенному Вашингтоном мирному плану по Сектору Газа, "Совета мира" будет осуществлять надзор и контроль над аполитичным Палестинским комитетом, которому будет передано управление анклавом. Этот комитет будет состоять из палестинцев и международных экспертов.

"Мы включим в совет лидеров других стран, в том числе выдающихся лидеров, и создадим совет. И один из тех, кто хочет попасть в его состав - бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Хороший человек, очень хороший человек. И некоторые другие", - заявил Трамп.