    Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 23:07
    Президент США: В надзорный орган по Газе Совет мира войдет Тони Блэр

    В новый международный переходный орган "Совета мира", который возглавит президент США Дональд Трамп, войдет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Согласно предложенному Вашингтоном мирному плану по Сектору Газа, "Совета мира" будет осуществлять надзор и контроль над аполитичным Палестинским комитетом, которому будет передано управление анклавом. Этот комитет будет состоять из палестинцев и международных экспертов.

    "Мы включим в совет лидеров других стран, в том числе выдающихся лидеров, и создадим совет. И один из тех, кто хочет попасть в его состав - бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Хороший человек, очень хороший человек. И некоторые другие", - заявил Трамп.

