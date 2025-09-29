ABŞ Prezidenti: Toni Bleyer Qəzzaya nəzarət orqanına qoşulacaq
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyer ABŞ Prezidenti Donald Trampın rəhbərlik edəcəyi yeni beynəlxalq keçid orqanı olan "Sülh Şurası"na qoşulacaq.
"Report"un "Sky News"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bunu Tramp İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ilə birgə mətbuat konfransında deyib.
Vaşinqtonun Qəzza zolağı ilə bağlı təklif etdiyi sülh planına əsasən, "Sülh Şurası" anklavı idarə etmək həvalə olunacaq qeyri-siyasi Fələstin Komitəsinə nəzarət edəcək. Bu komitə fələstinlilərdən və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət olacaq.
"Biz şuraya digər ölkələrin rəhbərlərini, o cümlədən tanınmış liderləri daxil edəcəyik və şura yaradacağıq. Şurada olmaq istəyənlərdən biri də Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Toni Bleyerdir. O, yaxşı insandır, çox yaxşı insandır. Eləcə də digərləri.", - Tramp deyib.