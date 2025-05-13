Президент США прибыл в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп во вторник приземлился в Эр-Рияде.
Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.
В воздушном пространстве Саудовской Аравии самолет Трампа сопровождали три саудовских истребителя F-15.
Ожидается, что вскоре после прибытия он встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
В рамках ближневосточного турне Трамп, как ожидается, в среду отправится в Катар, в четверг - в ОАЭ.
Американские СМИ напоминают, что это первая крупная зарубежная поездка Трампа за время его второго президентского срока.