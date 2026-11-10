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    Трамп похвалил Хегсета и назвал инициатора его импичмента "тотальным лузером"

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 17:45
    Трамп похвалил Хегсета и назвал инициатора его импичмента тотальным лузером

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил выступление министра войны Пита Хегсета, посвященное инициированной против него процедуре импичмента, назвав автора документа конгрессмена Томаса Масси "тотальным лузером".

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Пит Хегсет получает оценку "А" с тремя плюсами за свою защиту от недовольного, разгневанного и потерпевшего поражение конгрессмена Томаса Масси, который является ТОТАЛЬНЫМ ЛУЗЕРОМ!", - написал Трамп.

    Ранее конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси внес в Палату представителей восемь статей импичмента Хегсету. Первоначально он представил аналогичную резолюцию в сентябре, однако голосование не состоялось после досрочного ухода законодателей на предвыборный перерыв. Палата представителей должна рассмотреть резолюцию не позднее 11 ноября.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Пит Хегсет
    Tramp respublikaçı Tomas Massini "tam uğursuz" adlandırıb
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