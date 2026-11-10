Tramp respublikaçı Tomas Massini "tam uğursuz" adlandırıb
- 10 noyabr, 2026
- 18:01
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqon rəhbəri Pit Heqsetin öz impiçmenti təşəbbüsü ilə bağlı çıxışını şərh edərkən konqresmen Tomas Massini "tam uğursuz" adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ lideri "Truth Social"da yazıb.
"Pit Heqset narazı, qəzəbli və məğlub olmuş, tam uğursuz olan konqresmen Tomas Massidən özünü müdafiə etdiyinə görə "A" qiyməti alır!", - D.Tramp yazıb.
Daha əvvəl Kentukki ştatından olan respublikaçı konqresmen Tomas Massi Nümayəndələr Palatasına Heqsetə qarşı səkkiz impiçment maddəsi təqdim edib. O, ilkin olaraq oxşar qətnaməni sentyabrda təqdim edib, lakin qanunvericilərin seçkiqabağı fasiləyə vaxtından əvvəl getməsindən sonra səsvermə baş tutmamışdı. Nümayəndələr Palatası qətnaməni noyabrın 11-dən gec olmayaraq nəzərdən keçirməlidir.