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    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке

    Экология
    • 10 ноября, 2026
    • 18:03
    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке

    В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье (Турция), состоялся круглый стол высокого уровня, посвященный укреплению роли здравоохранения в глобальной климатической повестке. Мероприятие было организовано совместно Азербайджаном, Бразилией и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    Как сообщает турецкое бюро Report, встреча прошла в рамках Бакинской коалиции председательствующих на COP по климату и здоровью, созданной в период председательства Азербайджана на COP29 совместно со странами-партнерами и ВОЗ для обеспечения преемственности сотрудничества в области климата и здравоохранения.

    На мероприятии выступили президент COP29 Мухтар Бабаев, министр здравоохранения Бразилии Алешандре Падилья, генеральный директор Министерства здравоохранения Турции по вопросам Европейского союза и международных отношений Азиз Альпер Битен, а также генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    Участники обсудили прогресс, достигнутый в области климата и здравоохранения после COP29, в том числе Беленский план действий в области здравоохранения, представленный на COP30, и деятельность Альянса ВОЗ за преобразующие действия в области климата и здоровья (ATACH).

    Кроме того, состоялось обсуждение предложенной Турцией Антальской инициативы (AIR), направленной на повышение устойчивости систем здравоохранения к изменению климата.

    Особое внимание было уделено укреплению способности систем здравоохранения противостоять негативным последствиям изменения климата, привлечению необходимых финансовых ресурсов и выполнению международных обязательств в области климата и здоровья на национальном уровне.

    Участники также рассмотрели возможности расширения международного сотрудничества и обмена передовым опытом между странами.

    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке
    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке
    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке

    Организация Объединённых Наций (ООН) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) COP31
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    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib
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    COP31 hosts discussions focused on strengthening role of healthcare in global climate agenda
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