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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib

    Ekologiya
    • 10 noyabr, 2026
    • 17:59
    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib

    Antalyada (Türkiyə) keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində Azərbaycan, Braziliya və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq məsələlərinin qlobal iqlim gündəliyində rolunun gücləndirilməsinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, tədbir COP29-a Azərbaycanın sədrliyi dövründə iqlim və sağlamlıq sahəsində əməkdaşlığın davamlılığını təmin etmək məqsədilə tərəfdaş ölkələr və ÜST ilə birgə təsis edilmiş İqlim və Sağlamlıq üzrə Bakı COP Sədrlikləri Koalisiyası çərçivəsində keçirilib.

    COP29-un prezidenti Muxtar Babayev, Braziliyanın səhiyyə naziri Aleşandre Padilya, Türkiyə Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Avropa İttifaqı və xarici əlaqələr üzrə baş direktoru Aziz Alper Biten və ÜST-nin Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus tədbirdə çıxış ediblər.

    Tədbir çərçivəsində COP29-dan ötən dövr ərzində iqlim və sağlamlıq sahəsində əldə olunmuş irəliləyişlər, o cümlədən COP30 çərçivəsində irəli sürülmüş Belem Sağlamlıq üzrə Fəaliyyət Planı və ÜST-nin İqlim və Sağlamlıq üzrə Transformativ Fəaliyyət Alyansının (ATACH) fəaliyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bununla yanaşı, Türkiyə tərəfindən irəli sürülmüş, səhiyyə sistemlərinin iqlim dəyişmələrinə dayanıqlılığının gücləndirilməsinə yönəlmiş Antalya təşəbbüsü (AIR) müzakirə edilib.

    Müzakirələr zamanı səhiyyə sistemlərinin iqlim dəyişmələrinin mənfi təsirlərinə qarşı dayanıqlılığının artırılması, müvafiq maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi, iqlim və sağlamlıq sahəsində beynəlxalq öhdəliklərin milli səviyyədə həyata keçirilməsi, eləcə də ölkələr arasında əməkdaşlığın və qabaqcıl təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib
    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib
    COP31 çərçivəsində iqlim və sağlamlıq məsələlərinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli dəyirmi masa keçirilib

    Muxtar Babayev Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) COP29 COP31
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    На COP31 обсудили укрепление роли здравоохранения в глобальной климатической повестке
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    COP31 hosts discussions focused on strengthening role of healthcare in global climate agenda
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