Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 18:09
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил итоги переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби, отметив, что сторонам предстоит еще много работы.
Как передает Report, об этом глава Госдепартамента заявил журналистам во вторник.
"Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", - сказал Рубио.
Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты встречи, говорить о скором урегулировании конфликта пока преждевременно.
"Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена", - отметил госсекретарь США.
Последние новости
20:16
В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕСДругие страны
20:06
Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетикеДругие страны
20:01
Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕСДругие страны
19:54
Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евроДругие страны
19:35
Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательнымиДругие страны
19:19
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ТурциюВнешняя политика
19:16
Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - ОбновленоДругие страны
19:06
В Чехии студенты вышли на демонстрации в защиту медиаДругие страны
18:47
Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млнВ регионе