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    Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 18:09
    Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными

    Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил итоги переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби, отметив, что сторонам предстоит еще много работы.

    Как передает Report, об этом глава Госдепартамента заявил журналистам во вторник.

    "Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", - сказал Рубио.

    Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты встречи, говорить о скором урегулировании конфликта пока преждевременно.

    "Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена", - отметил госсекретарь США.

    Марко Рубио Российско-украинский конфликт
    Rubio Ukrayna üzrə Əbu-Dabidə keçirilmiş danışıqları məhsuldar adlandırıb
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