Рубио назвал переговоры по Украине в Абу-Даби продуктивными

Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил итоги переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта в Абу-Даби, отметив, что сторонам предстоит еще много работы.

Как передает Report, об этом глава Госдепартамента заявил журналистам во вторник.

"Судя по всему, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными", - сказал Рубио.

Вместе с тем он подчеркнул, что, несмотря на положительные результаты встречи, говорить о скором урегулировании конфликта пока преждевременно.

"Конечно, никто не говорит, что скоро, например, в течение следующих 24 часов, проблема будет решена", - отметил госсекретарь США.