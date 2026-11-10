Brent остается в минусе и торгуется у $90,17 за баррель

Цены на нефть остаются в глубоком минусе днем во вторник.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, к 16:15 по Баку январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures по $90,17 за баррель, на $2,4 (2,59%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,9 (2,19%), до $84,95 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $89,21 за баррель, на WTI - до $83,88 за баррель.

Давление на котировки оказывают надежды на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, укрепившиеся на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа.

Снижению нефтяных цен также способствуют признаки восстановления поставок нефти из стран Персидского залива, отмечает The Wall Street Journal.