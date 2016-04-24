​Президент США прибыл в Германию с рабочим визитом

Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в Германию с рабочим визитом.

Как передает Report, Обама сегодня вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель откроет промышленную ярмарку.

Ганноверская ярмарка технологий и промышленных инвестиций считается крупнейшей в мире, в этом году страной-партнером мероприятия являются США.

Обама летит в ФРГ в рамках своего мирового тура, перед этим у него были запланированы остановки в Саудовской Аравии и Великобритании.