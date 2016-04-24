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    ​Президент США прибыл в Германию с рабочим визитом

    Обама прибыл в ФРГ в рамках своего мирового тура

    Баку. 24 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама прибыл в Германию с рабочим визитом.

    Как передает Report, Обама сегодня вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель откроет промышленную ярмарку.

    Ганноверская ярмарка технологий и промышленных инвестиций считается крупнейшей в мире, в этом году страной-партнером мероприятия являются США.

    Обама летит в ФРГ в рамках своего мирового тура, перед этим у него были запланированы остановки в Саудовской Аравии и Великобритании.

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