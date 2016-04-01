Президент США: Попадание ядерного оружия в руки террористов - главная угроза

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Попадание в руки террористических группировок ядерного оружия является главной угрозой для глобальной безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама, открывая Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне.

"Опасность появления и использования террористическими группировками ядерного оружия - это одна из самых больших угроз для глобальной безопасности", - сказал он, открывая первую пленарную сессию.

По его словам, сохранность ядерных материалов - "это прекрасный пример проблемы нового столетия, с которой ни одна страна не может разобраться в одиночку".