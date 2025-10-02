Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 12:56
    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей.

    Как передает Report, об этом сообщил японский журнал Nikkei Asia.

    Сообщается, что перед этим Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. Визит в Японию состоятся 27 октября.

