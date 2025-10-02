Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 12:56
Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей.
Как передает Report, об этом сообщил японский журнал Nikkei Asia.
Сообщается, что перед этим Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. Визит в Японию состоятся 27 октября.
