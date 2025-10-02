İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Tramp Kim Çen Inla görüşə bilər

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 13:11
    Tramp Kim Çen Inla görüşə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp KXDR lideri Kim Çen In ilə Şimali və Cənubi Koreya arasında demilitarizasiya edilmiş zonanı ziyarət edərkən görüşə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yapon jurnalı "Nikkei Asia" məlumat verib.

    Bildirilir ki, bundan əvvəl Tramp Malayziya, Yaponiya və Cənubi Koreyanı ziyarət edəcək.

    Yaponiyaya səfər 27 oktyabrda baş tutacaq.

    Tramp Kim Çen In
    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Son xəbərlər

    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    14:08

    Yazıçı Qismət: Azərbaycanda nəşriyyatlar daha çox tanınan imzaları nəşr edirlər

    Ədəbiyyat
    14:07

    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    14:04

    Cavid Abdullayev: "Biləsuvar GES Azərbaycanın enerjiyə tələbatının 4-5 %-ni təmin edəcək"

    Energetika
    13:55

    Kopenhagen sammiti: Aİ liderləri "dron divarı" barədə razılığa gələ bilmirlər

    Digər ölkələr
    13:52
    Foto

    İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:50

    İsrail səfiri İspaniya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:49

    Pərviz Şahbazov: "Transxəzər dəhlizi Azərbaycan və Mərkəzi Asiyadan böyük həcmdə "yaşıl enerji" təchizatını təmin edəcək"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti