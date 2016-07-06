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    ​Президент США: "Мир в Афганистане возможен лишь через соглашение властей с талибами"

    Талибан по-прежнему представляет угрозу для безопасности Афганистана

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Соглашение между правительством Афганистана и талибами является "единственным способом" достижения мира в стране. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме.

    "Единственным способом прекращения нынешнего конфликта является достижение продолжительного по времени соглашения между правительством Афганистана и талибами", — сказал Обама.

    Он подчеркнул, что США поддерживают данный процесс.

    При этом Обама сказал, что "Талибан" по-прежнему представляет угрозу для безопасности Афганистана.

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