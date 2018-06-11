Президент США и глава Южной Кореи провели телефонный разговор

© Pete Marovich/ globallookpress.com

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в преддверии саммита США и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом информирует Рёнхап со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

Ранее Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.

Отметим, американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса пройдет Cаммит США-КНДР.