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    Президент США и глава Южной Кореи провели телефонный разговор

    © Pete Marovich/ globallookpress.com

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в преддверии саммита США и КНДР.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом информирует Рёнхап со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.

    Ранее Мун Чжэ Ин оценил возможность полного урегулирования отношений США и КНДР.

    Отметим, американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур, где 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса пройдет Cаммит США-КНДР.

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