Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щита

    У движения ХАМАС будут большие проблемы, если они попытаются использовать заложников в качестве живого щита.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Лондон. 

    "Я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", - сказал он.    

    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

