Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щита
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 18:11
У движения ХАМАС будут большие проблемы, если они попытаются использовать заложников в качестве живого щита.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Лондон.
"Я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", - сказал он.
Последние новости
18:58
Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TVИндивидуальные
18:56
Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"Искусство
18:42
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с ИраномДругие страны
18:40
В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основеДругие страны
18:35
Фото
Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"Армия
18:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%Энергетика
18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерствеВнешняя политика
18:11
Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щитаДругие страны
18:08
Фото