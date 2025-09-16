ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək
Digər ölkələr
- 16 sentyabr, 2025
- 18:25
HƏMAS hərəkatı girovlardan canlı qalxan kimi istifadə etməyə cəhd edərsə, böyük problemlərlə üzləşəcək.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Londona yola düşməzdən əvvəl bildirib.
"Eşitmişəm ki, HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə etməyə çalışır. Əgər onlar bunu etsələr, böyük problemlərlə üzləşəcəklər", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
19:05
Antiterror tədbirləri Prezidentin siyasi iradəsinin və xalqın birliyinin təntənəsidir - RƏYDaxili siyasət
18:59
Azərbaycan Qlobal İnnovasiya İndeksində mövqeyini yaxşılaşdırıbBiznes
18:55
Dünya çempionu olan futbolçu Polşa klubunda oynayacaqFutbol
18:48
ABŞ Maliyyə Nazirliyi İranla əlaqəli fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
18:40
Foto
"Tağıyev" filminin üçüncü hissəsinin yayım vaxtı məlum olubİncəsənət
18:28
Foto
Bakıda "Strateji araşdırmalar və dövlət müdafiəsini idarəetmə akademik kursu" keçirilirHərbi
18:25
ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcəkDigər ölkələr
18:23
"Atletiko" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaqFutbol
18:23