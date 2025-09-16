İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Digər ölkələr
    • 16 sentyabr, 2025
    • 18:25
    ABŞ Prezidenti: HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə edərsə, problemlərlə üzləşəcək

    HƏMAS hərəkatı girovlardan canlı qalxan kimi istifadə etməyə cəhd edərsə, böyük problemlərlə üzləşəcək.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Londona yola düşməzdən əvvəl bildirib.

    "Eşitmişəm ki, HƏMAS girovlardan canlı qalxan kimi istifadə etməyə çalışır. Əgər onlar bunu etsələr, böyük problemlərlə üzləşəcəklər", - o qeyd edib.

    Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щита

