    "Qarabağ"ın futbolçusu iki oyunluq cəza alıb, klub cərimələnib

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 14:21
    Qarabağın futbolçusu iki oyunluq cəza alıb, klub cərimələnib

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kadi Borges iki oyunluq cəzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna braziliyalı yarımmüdafiəçinin Misli Premyer Liqasının XX turunda "İmişli" ilə oyunda birbaşa qırmızı vərəqə alması səbəb olub. "Köhlən atlar" ciddi qayda pozuntusuna yol verən oyunçuya görə 1 000 manat ödəməli olacaq.

    "İmişli"nin legioneri Dioqo Almeyda hakimin qərarına etiraz etdikdən sonra ikinci sarı vərəqəni alaraq meydandan qovulduğu üçün bir matç cəza ilə üzləşib. Bölgə təmsilçisi 2 500 manat cərimələnib. Klub qarşılaşmanın fasiləsində meydana kənar şəxsin daxil olması ucbatından 2 500 manat ziyana düşüb.

    Görüşün sonlarında Ağdam klubunun azarkeşləri pirotexniki vasitədən istifadə ediblər. Bu, cari mövsümdə üçüncü dəfə təkrarlandığına görə "Qarabağ" 6 000 manat ödəyəcək.

