İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan çempionatında hakimə təzyiq edən baş məşqçi və futbolçu 8 oyunluq cəza alıb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 14:36
    Azərbaycan çempionatında hakimə təzyiq edən baş məşqçi və futbolçu 8 oyunluq cəza alıb

    Region Liqasında çıxış edən "Sabirabad" komandasının baş məşqçisi Şirxan Əkbərov və futbolçusu Beyrək Beybutlu 8 oyunluq cəza alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Ş.Əkbərov "Olimpik"lə (Sabirabad) qarşılaşmada meydana daxil olaraq hakimə fiziki təzyiq etdiyi üçün bu cəza ilə üzləşib.

    B.Beybutlu isə 83-cü dəqiqədə perspektivli hücumun qarşısını aldığına görə ikinci sarı vərəqə ilə cəzalandırılaraq meydandan qovulub. Bundan sonra o, hakimə fiziki təzyiq (itələmə, dartma) etdiyi üçün növbəti 8 matçda iştirak etməyəcək.

    Bu matçda meydana kənar şəxs də daxil olub və hakimə təzyiq göstərib, "Sabirabad" klubu buna görə xəbərdarlıq alıb.

    Həmin matçda stadionda təhlükəsizlik təmin olunmadığına görə (3 polis nəfəri) qarşılaşma 84-cü dəqiqədə yarımçıq qaldığı üçün oyun saxlanıldığı vaxtdan davam etdiriləcək.

    AFFA İntizam Komitəsi Region Liqası hakimə təzyiq Şirxan Əkbərov Beyrək Beybutlu

    Son xəbərlər

    15:46

    "The Liberum": Azərbaycan "yaşıl enerji" ixracatçısı statusunu möhkəmləndirir

    Energetika
    15:45

    Ekspert: Xəzərin dibi ilə boru kəmərlərinin olmaması Mərkəzi Asiya ölkələri üçün risklər yaradır

    Xarici siyasət
    15:44
    Foto

    Mədəniyyət naziri Qaxda vətəndaş qəbulu keçirib

    Mədəniyyət siyasəti
    15:29

    KOB evlərində "G2B" xidmətlər göstərən qurumların adları açıqlanıb

    İqtisadiyyat
    15:26

    Fərhad Məmmədov: Hazırda beynəlxaq hüquq ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmir

    Xarici siyasət
    15:24

    Universitet və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:22

    Ekspert: Azərbaycan Mərkəzi Asiya ilə regional əməkdaşlığı gücləndirir

    Xarici siyasət
    15:22
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Yıldız Texniki Universitetinin dəstəyi ilə Biotexnologiya Mərkəzi qurulur

    Elm və təhsil
    15:19

    "Ferrum Kapital"ın istiqrazlarına 51 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti