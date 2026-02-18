İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasında Anrinin antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 14:17
    PSJ-nin gürcüstanlı hücumçusu Xviça Kvaratsxeliya UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Monako"ya qarşı ilk matçında (3:2) Tyerri Anrinin qapıya zərbə antirekorduna şərik olub.

    "Report" "Opta Sports"a istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı futbolçu rəqib qapısı istiqamətində 8 zərbə endirsə də, heç biri "çərçivə"yə düşməyib.

    Bu, turnir tarixində bir oyunda "çərçivə"yə düşməyən ən çox zərbə sayıdır.

    Analoji göstərici daha əvvəl Londonun "Arsenal" klubunun keçmiş forvardı Tyerri Anriyə məxsus idi. Fransalı hücumçu 2004-cü ildə "Çelsi" (İngiltərə), 2006-cı ildə isə ÇSKA (Rusiya) ilə oyunlarda eyni uğursuzluğu yaşamışdı.

    Qeyd edək ki, X.Kvaratsxeliya sözügedən qarşılaşmada 69 dəqiqə meydanda olsa da, məhsuldar fəaliyyətlə yadda qalmayıb. Komandalar arasında cavab oyunu fevralın 25-də Parisdəki "Park de Prens" stadionunda keçiriləcək.

