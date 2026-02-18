İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşüb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 14:27
    Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşüb

    Azərbaycanın üç klubu - "Kəpəz", "Neftçi" və "Sumqayıt" azarkeşlərinə görə cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Misli Premyer Liqasının XX turunda baş tutan "Kəpəz" – "Neftçi" matçında yol verilən qayda pozuntuları hər iki klubun büdcəsinə təsir edib. "Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 2 oyunluq diskvalifikasiya olunub, klub isə 1 000 manat cərimə edilib.

    Eyni oyunda "Kəpəz" azarkeşlərinin rəqibin ünvanına kütləvi təhqirləri cari mövsümdə 4-cü dəfə təkrarlandığı üçün klub daha 8 000 manat cərimələnib. Həmçinin "Neftçi" komandası da azarkeşlərinin təhqiramiz ifadələrinə görə 8 000 manat cərimə olunub.

    "Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt" matçında 6 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün meydan sahibləri 700 manat cərimə edilib. "Sumqayıt"ın hücumçusu Aleksandr Ramalinqom təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığına görə 3 oyunluq cəzalandırılıb, klub 3 000 manat cərimə olunub.

    Bundan əlavə, "Sumqayıt" azarkeşləri rəqib komandanı və hakimləri kütləvi şəkildə təhqir etdikləri üçün klub daha 6 000 manat cərimə edilib.

