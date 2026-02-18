Azərbaycanın üç klubu azarkeşlərinə görə ziyana düşüb
- 18 fevral, 2026
- 14:27
Azərbaycanın üç klubu - "Kəpəz", "Neftçi" və "Sumqayıt" azarkeşlərinə görə cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Misli Premyer Liqasının XX turunda baş tutan "Kəpəz" – "Neftçi" matçında yol verilən qayda pozuntuları hər iki klubun büdcəsinə təsir edib. "Kəpəz"in futbolçusu Məqsəd İsayev ciddi qayda pozuntusuna görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 2 oyunluq diskvalifikasiya olunub, klub isə 1 000 manat cərimə edilib.
Eyni oyunda "Kəpəz" azarkeşlərinin rəqibin ünvanına kütləvi təhqirləri cari mövsümdə 4-cü dəfə təkrarlandığı üçün klub daha 8 000 manat cərimələnib. Həmçinin "Neftçi" komandası da azarkeşlərinin təhqiramiz ifadələrinə görə 8 000 manat cərimə olunub.
"Araz-Naxçıvan" – "Sumqayıt" matçında 6 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandığı üçün meydan sahibləri 700 manat cərimə edilib. "Sumqayıt"ın hücumçusu Aleksandr Ramalinqom təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığına görə 3 oyunluq cəzalandırılıb, klub 3 000 manat cərimə olunub.
Bundan əlavə, "Sumqayıt" azarkeşləri rəqib komandanı və hakimləri kütləvi şəkildə təhqir etdikləri üçün klub daha 6 000 manat cərimə edilib.