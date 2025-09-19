Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 00:11
    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

    Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец российско-украинскому конфликту.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    "Если бы они (страны ЕС - ред.), например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", - сказал Трамп.

