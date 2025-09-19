Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 00:11
Президент США Дональд Трамп допустил, что возможное введение европейскими странами санкций или пошлин против Китая как крупнейшего импортера российской нефти позволило бы положить конец российско-украинскому конфликту.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Если бы они (страны ЕС - ред.), например, ввели санкции или пошлины против Китая, я думаю, что конфликт, возможно, закончился бы, поскольку Китай, безусловно, выступает крупнейшим импортером российской нефти", - сказал Трамп.
Последние новости
00:11
Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированиюДругие страны
23:40
Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФДругие страны
23:27
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунамиВ регионе
23:27
Фото
В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитетаВнутренняя политика
23:24
США в СБ ООН наложили вето на резолюцию с требованием прекращения огня в ГазеДругие страны
23:19
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1Другие страны
23:11
ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города ГазаДругие страны
23:00
Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликтаДругие страны
22:55