    Tramp Aİ-nin Çinə sanksiya tətbiq etməsinin Ukrayna münaqişəsini sonlandıra biləcəyini deyib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 00:15
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Avropa ölkələrinin Çinə qarşı – Rusiyanın ən böyük neft idxalçısı kimi – sanksiyalar və ya rüsumlar tətbiq etməsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoya bilərdi.

    "Report"un məlumatına görə, o bu fikirləri "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə səsləndirib.

    "Əgər onlar (Avropa İttifaqı ölkələri – red.) məsələn, Çinə qarşı sanksiyalar və ya rüsumlar tətbiq etsəydilər, düşünürəm ki, münaqişə, bəlkə də, başa çata bilərdi. Çünki Çin, şübhəsiz, Rusiyanın ən böyük neft idxalçısıdır", – deyə Tramp qeyd edib.

    Donald Tramp Çin rüsum Avropa İttifaqı
    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

