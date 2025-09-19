Tramp Aİ-nin Çinə sanksiya tətbiq etməsinin Ukrayna münaqişəsini sonlandıra biləcəyini deyib
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 00:15
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Avropa ölkələrinin Çinə qarşı – Rusiyanın ən böyük neft idxalçısı kimi – sanksiyalar və ya rüsumlar tətbiq etməsi Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoya bilərdi.
"Report"un məlumatına görə, o bu fikirləri "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə səsləndirib.
"Əgər onlar (Avropa İttifaqı ölkələri – red.) məsələn, Çinə qarşı sanksiyalar və ya rüsumlar tətbiq etsəydilər, düşünürəm ki, münaqişə, bəlkə də, başa çata bilərdi. Çünki Çin, şübhəsiz, Rusiyanın ən böyük neft idxalçısıdır", – deyə Tramp qeyd edib.
