    • 13 октября, 2025
    • 15:14
    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом он заявил выступая в парламенте Израиля (Кнессете).

    "Два мучительных года во тьме и плену. 20 отважных заложников возвращаются в объятия своих семей, и это прекрасно. И после стольких лет непрекращающейся войны и бесконечной опасности, сегодня небеса спокойны, орудия молчат, сирены затихли, и солнце восходит над святой землей, которая наконец-то обрела мир, земля и регион, которые будут жить в мире, если Бог даст такую возможность, навсегда", - сказал президент США.

    Новость дополняется

