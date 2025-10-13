Президент США Дональд Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом он заявил выступая в парламенте Израиля (Кнессете).

"Два мучительных года во тьме и плену. 20 отважных заложников возвращаются в объятия своих семей, и это прекрасно. И после стольких лет непрекращающейся войны и бесконечной опасности, сегодня небеса спокойны, орудия молчат, сирены затихли, и солнце восходит над святой землей, которая наконец-то обрела мир, земля и регион, которые будут жить в мире, если Бог даст такую возможность, навсегда", - сказал президент США.

