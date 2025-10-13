İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp Yaxın Şərqdə davamlı sülhə ümidli olduğunu ifadə edib

    • 13 oktyabr, 2025
    • 15:40
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərqdə davamlı sülhün qurulması ümidini ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu o, İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bildirib.

    "Qaranlıqda və əsirlikdə iki əzablı il. Cəsur 20 girov ailələrinə qayıdır və bu gözəldir. Bu gün səmalar sakitdir, toplar susublar, sirenalar səssizləşib və sülhə qovuşmuş müqəddəs torpaq üzərində günəş doğur", - ABŞ Prezidenti deyib.

    D.Tramp HƏMAS və İsrail arasında sülh sazişinin "terror və ölüm dövrünün sonu, inam dövrünün başlanğıcı" olduğunu bəyan edib.

    Daha sonra ABŞ lideri girovların azad edilməsi məsələsində HƏMAS-a təzyiq göstərmək üçün birləşən ərəb və müsəlman dünyası ölkələrinə minnətdarlığını bildirib.

    Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке

