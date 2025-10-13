Tramp Yaxın Şərqdə davamlı sülhə ümidli olduğunu ifadə edib
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 15:40
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərqdə davamlı sülhün qurulması ümidini ifadə edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu o, İsrail parlamentində (Knesset) çıxışı zamanı bildirib.
"Qaranlıqda və əsirlikdə iki əzablı il. Cəsur 20 girov ailələrinə qayıdır və bu gözəldir. Bu gün səmalar sakitdir, toplar susublar, sirenalar səssizləşib və sülhə qovuşmuş müqəddəs torpaq üzərində günəş doğur", - ABŞ Prezidenti deyib.
D.Tramp HƏMAS və İsrail arasında sülh sazişinin "terror və ölüm dövrünün sonu, inam dövrünün başlanğıcı" olduğunu bəyan edib.
Daha sonra ABŞ lideri girovların azad edilməsi məsələsində HƏMAS-a təzyiq göstərmək üçün birləşən ərəb və müsəlman dünyası ölkələrinə minnətdarlığını bildirib.
Son xəbərlər
16:17
Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdırDigər ölkələr
16:14
Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıbDigər
16:12
Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıbEnergetika
16:11
Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıbFutbol
16:11
İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşübXarici siyasət
16:09
ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyirDigər ölkələr
16:08
İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilibFərdi
16:04
Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilibASK
16:02